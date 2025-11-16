به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: مادر باردار ۴۰ ساله در تاریخ ۸ آبان‌ماه در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد پذیرش و بعد از زایمان طبیعی و بدنیا آمدن نوزاد سالم، دچار شلی رحم و خونریزی شدید، افزایش ضربان و افت فشارخون شد، تا حدی که هموگلوبین بیمار به ۴/۱ رسیده و اقدامات درمانی برای کنترل خونریزی موثر نبود و دو بار تحت عملیات احیا قرار گرفته و نهایتاً پس از انجام جراحی‌های لازم توسط پزشکان متخصص زنان و زایمان و جراحی، در حال اینتوبه و وصل به دستگاه تنفس مصنوعی به ICU بیمارستان پارس آباد منتقل شد.

وی افزود: با توجه به کنترل نشدن خونریزی و بروز اختلالات انعقادی شدید، این بیمار روز شنبه ۱۰ آبان ماه، وصل به ونتیلاتور پرتابل با اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل اعزام و سریعا به بخش ICU منتقل گردید و بلافاصله اقدامات درمانی لازم توسط تیم پزشکی با حضور فوق تخصص و متخصصین

جراحی زنان، جراحی عمومی، خون و انکولوژی، بیهوشی و رادیولوژی و معاون درمان دانشگاه انجام و همزمان سونوگرافی بدساید در خصوص تشخیص دقیق انجام گرفت و بعد از احیا و دریافت فرآورده‌های خونی، دو بار به اتاق عمل منتقل و اقدامات لازم بعمل آمد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: طی روز‌های بعد، بیمار در بخش ICU تحت مراقبت تیم پزشکان فوق تخصص بیهوشی قلب، داخلی و خون و جراح زنان و زایمان قرار گرفت و پس از مراقبت‌های مداوم و چندین جلسه دیالیز و با طبیعی‌تر شدن علائم حیاتی و افزایش هوشیاری، بعد از ۱۰ روز از دستگاه تنفس مصنوعی جدا شد.

دکتر داورنیا خاطرنشان کرد: بعد از چندین بار عمل جراحی و دیالیز و تزریق مقادیر زیادی فرآورده‌های خونی، تمامی ارگان‌های بدن، عملکرد طبیعی پیدا کرده و حال مادر به طور کامل بهبود یافت و در روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه با حال عمومی خوب مرخص شد و نوزاد هم در سلامت کامل می‌باشد.

دکتر داورنیا ضمن قدردانی از زحمات کلیه پزشکان معالج و پرسنل دخیل در درمان این مادر بویژه در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) اردبیل و امام خمینی (ره) پارس‌آباد و کارکنان اورژانس هوایی، بر اهمیت رسیدگی به موقع بیماران اورژانسی تاکید کرد.