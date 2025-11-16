پخش زنده
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: مادر پارسآبادی که با حال عمومی وخیم به اردبیل منتقل شده و تحت مراقبتهای ویژه درمانی قرار گرفته بود با وضعیت مناسب بالینی مرخص شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: مادر باردار ۴۰ ساله در تاریخ ۸ آبانماه در بیمارستان امام خمینی (ره) پارس آباد پذیرش و بعد از زایمان طبیعی و بدنیا آمدن نوزاد سالم، دچار شلی رحم و خونریزی شدید، افزایش ضربان و افت فشارخون شد، تا حدی که هموگلوبین بیمار به ۴/۱ رسیده و اقدامات درمانی برای کنترل خونریزی موثر نبود و دو بار تحت عملیات احیا قرار گرفته و نهایتاً پس از انجام جراحیهای لازم توسط پزشکان متخصص زنان و زایمان و جراحی، در حال اینتوبه و وصل به دستگاه تنفس مصنوعی به ICU بیمارستان پارس آباد منتقل شد.
وی افزود: با توجه به کنترل نشدن خونریزی و بروز اختلالات انعقادی شدید، این بیمار روز شنبه ۱۰ آبان ماه، وصل به ونتیلاتور پرتابل با اورژانس هوایی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل اعزام و سریعا به بخش ICU منتقل گردید و بلافاصله اقدامات درمانی لازم توسط تیم پزشکی با حضور فوق تخصص و متخصصین
جراحی زنان، جراحی عمومی، خون و انکولوژی، بیهوشی و رادیولوژی و معاون درمان دانشگاه انجام و همزمان سونوگرافی بدساید در خصوص تشخیص دقیق انجام گرفت و بعد از احیا و دریافت فرآوردههای خونی، دو بار به اتاق عمل منتقل و اقدامات لازم بعمل آمد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: طی روزهای بعد، بیمار در بخش ICU تحت مراقبت تیم پزشکان فوق تخصص بیهوشی قلب، داخلی و خون و جراح زنان و زایمان قرار گرفت و پس از مراقبتهای مداوم و چندین جلسه دیالیز و با طبیعیتر شدن علائم حیاتی و افزایش هوشیاری، بعد از ۱۰ روز از دستگاه تنفس مصنوعی جدا شد.
دکتر داورنیا خاطرنشان کرد: بعد از چندین بار عمل جراحی و دیالیز و تزریق مقادیر زیادی فرآوردههای خونی، تمامی ارگانهای بدن، عملکرد طبیعی پیدا کرده و حال مادر به طور کامل بهبود یافت و در روز شنبه ۲۴ آبانماه با حال عمومی خوب مرخص شد و نوزاد هم در سلامت کامل میباشد.
دکتر داورنیا ضمن قدردانی از زحمات کلیه پزشکان معالج و پرسنل دخیل در درمان این مادر بویژه در بیمارستانهای امام خمینی (ره) اردبیل و امام خمینی (ره) پارسآباد و کارکنان اورژانس هوایی، بر اهمیت رسیدگی به موقع بیماران اورژانسی تاکید کرد.