پخش زنده
امروز: -
سلطانعلی شاه محمدی از شهدای گرانقدر ۸ سال دفاع مقدس شهرستان دزفول در استان خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهید سلطانعلی شاه محمدی در سال ۱۳۴۷ در دزفول دیده به جهان گشود و در هشتم اسفند سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ شربت شهادت نوشید و مزار مطهرش در گلزار شهدای اسحاق ابراهیم شهر امام شهرستان دزفول زیارتگاه عاشقان است.
همرزم شهید در تعریف خاطراتی از شهید شاه محمدی میگوید: آتش دشمن زیاد بود و ما هم به شدت مشغول نبردی تنگاتنگ برای تصرف منطقه نون ۱۴ بودیم. از فرط تشنگی کم کم داشتیم از پا میافتادیم. قمقمهها خالی بود و آب در منطقه نبود. باید یکی میرفت و از عقبه منطقهی درگیری آب میآورد. در آن هیر و ویر عملیات، سلطانعلی را دیدم که راه افتاد سمت عقب و گفت: «من میرم آب بیارم.
در اوج درگیریهای عملیات کربلای ۵ در منطقه «نون ۱۴» تشنگی امانمان را بریده بود، چند لشکر برای تصرف آن منطقه عمل کرده بودند، اما موفقیتی به دست نیامده بود.
ما هم از دیشب که درگیر شده بودیم تا عصر فردایش که آفتاب رنگ و بوی غروب به خودش گرفته بود لب به غذا که نزده بودیم، جیره آب هم تمام شده بود.
زبانمان چسبیده بود به سقف دهانمان و نمیشد با آن حتی لبهای ترک خورده مان را مرطوب کنیم، باید یکی میرفت و از عقبه منطقه درگیری آب میآورد.
در آن شرایط عملیات سلطانعلی را دیدم که راه افتاد سمت عقب و گفت: «من میرم آب بیارم».
آرپی جی زن بود و دلاوریهایش را در بحبوحه عملیات کربلای ۴ با آن قبضه آرپی جی اش دیده بودم.
زمانی که چشم توی چشم تانک دشمن تمام قد ایستاد، بدون ذرهای ترس شکارش کرد.
مدتی گذشت و داشتم یکی از بچهها را که مجروح شده بود به انتهای کانال میآوردم؛ که دیدم سلطانعلی با یک گونی پر از کیسههای پلاستیکی آب دارد خودش را به دیگر رزمندهها میرساند.
آن موقع بطری آب معدنی مثل الان نبود، آب را در کیسههای پلاستیکی پرس شده دست بچهها میداند.
سلطانعلی کمر خم با گونی پر از کیسههای آب خوردن رسید و کیسه را زمین گذاشت.