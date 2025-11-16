پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاههای رسمی کشور در ماه مهر سال جاری، وزن گوشت عرضهشده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاههای رسمی کشور در مهر ۱۴۰۴ جمعاً ۲۱۶ ٬ ۳۹۹ تن گزارش شده، که سهم گوشت مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با ۲۱۱ ٬ ۴۷۲ تن، ۹۷.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ۳ ٬ ۰۲۱ تن و سایر انواع طیور با ۱ ٬ ۹۰۷ تن، بهترتیب ۱.۴ درصد و ۰.۹ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضهشده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در مهر ۱۴۰۴ با ماه مشابه سال ۱۴۰۳ نشاندهنده کاهش ۳ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاههای رسمی کشور است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاههای رسمی کشور در مهر ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل (شهریور) در حدود ۳ درصد کاهش داشته است.