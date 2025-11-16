پخش زنده
دیدار میان تیمهای عقاب آرتمیای ارومیه و سردار بوکان در چارچوب رقابتهای هفته هشتم لیگ دسته اول جوانان کشور با تساوی به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره ورزش و جوانان بوکان گفت: در چارچوب رقابتهای هفته هشتم لیگ دسته اول جوانان کشور، دیدار میان تیمهای آرتمیای ارومیه و سردار بوکان در ورزشگاه شهید باکری ارومیه برگزار شد.
احمد نصرالهی افزود:در پایان این مسابقهی پرهیجان، دو تیم پس از یک بازی نزدیک و فشرده به تساوی رضایت دادند و هرکدام یک امتیاز از این دیدار به دست آوردند.
وی افزود: تیم ارتمیا در دقایق پایانی بازی یک ضربه پنالتی را بدست آورد که گلر تیم سردار این ضربه را مهار کرد و ناجی تیمش در دقایق پایانی شد و دربی استان برندهای نداشت.
رییس اداره ورزش و جوانان بوکان ادامه داد: مسابقات لیگ دسته اول جوانان کشور امسال با حضور ۲۶ تیم در سه گروه ۶ تیمی و یک گروه هشت تیمی برگزار میشود.
وی گفت: در گروه سوم این رقابتها، تیمهای سردار بوکان، آرتمیا ارومیه، شهرداری همدان، پدیده غرب کرمانشاه، عقاب مهر تبریز و شماره ۱۰ جلفا حضور دارند.