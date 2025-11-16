پخش زنده
هزار دانش آموز خراسان جنوبی امسال به در ۴ مرحله، به اردوی راهیان نور اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند گفت: امسال در چهار مرحله دانش آموزان پایه دهم دختر و پسر به مناطق عملیاتی جنوب کشور در دوران ۸ سال دفاع مقدس اعزام میشوند.
سرهنگ طالبی افزود: ۵۰۰ دانش آموز دختر و ۵۰۰ دانش آموز پسر در ۴ مرحله اعزام خواهند شد.
مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز گفت: بازدید از مناطق عملیاتی، زیارت شهدای گمنام در یادمانها و مکانهای زیارتی طول مسیر نیز از جمله برنامههای این اردوی ۶ روزه است.