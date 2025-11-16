رئیس‌جمهور ونزوئلا در پاسخ به تهدیدات جدید امپریالیستی و رزمایش مشترک آمریکا و ترینیداد و توباگو، از تمام مردم ونزوئلا خواست با برپایی راهپیمایی دائمی در خیابان‌ها، از حاکمیت و استقلال کشور دفاع کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، در مراسم سوگند کمیته‌های پایگاه جامع حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا (PSUV) در منطقه پتاره، با فراخوانی تاریخی، ملت ونزوئلا را به بسیج ملی دعوت کرد.

رئیس‌جمهور مادورو از تمام مردم به‌ویژه در ایالت‌های شرقی خواست تا در یک "هماهنگی کامل مردمی، نظامی و پلیسی"، با برپایی "هوشیاری و راهپیمایی دائمی" و برافراشتن پرچم ونزوئلا، در خیابان‌ها حضور یابند.

وی تأکید کرد که این بسیج، یک اقدام تهاجمی نیست بلکه یک "اقدام حاکمیتی و مقاومت مسالمت‌آمیز" در برابر تحریکات خارجی است.

مادورو رزمایش نظامی مشترک آمریکا و ترینیداد و توباگو در نزدیکی آب‌های ونزوئلا را به شدت محکوم کرد و آن را "غیرمسئولانه" و "تهدیدآمیز" خواند.

وی با انتقاد از "تسلیم" دولت ترینیداد در برابر آمریکا، اظهار داشت: آنها قصد دارند جمهوری ونزوئلا را تهدید کنند اما ونزوئلا از هیچ‌کس تهدید نمی‌پذیرد.

در همین راستا، دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهور نیز با انتقاد از نخست‌وزیر ترینیداد و توباگو گفت: او سنت همکاری منطقه‌ای را زیر پا گذاشته و اجازه می‌دهد خاک کشورش به سکویی برای عملیات‌هایی تبدیل شود که صلح کارائیب را به خطر می‌اندازد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا تصریح کرد که پیام این کشور صلح است، اما ملت هرگز اجازه غارت منابع خود را نخواهد داد.

وی با طرح این پرسش که "آن‌ها می‌خواهند نفت و گاز ما را بدزدند. آیا به آنها اجازه می‌دهیم؟ "، تأکید کرد: به ونزوئلا باید احترام گذاشته شود. ما خواستار احترام به این سرزمین شرافت، صلح و حقیقت هستیم.

مادورو با یادآوری سخنان هوگو چاوز، فرمانده فقید انقلاب بولیواری، افزود: همانطور که فرمانده ما چاوز گفت، در اینجا کوهستان‌های زیادی هست. مردم مصمم زیادی اینجا هستند. اتحاد کامل مردمی، نظامی و پلیسی برای دفاع از این وطن و کسب صلح ابدی وجود دارد.