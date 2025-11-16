پخش زنده
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت ۲۹ نفر و مصدوم شدن ۶۳۶ نفر به دلیل حوادث کار در هفت ماهه امسال در استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهتاش خانی آباد گفت: در هفت ماهه سال جاری ۲۹ نفر شامل ۲۸ مرد و یک زن بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند و در مراکز پزشکی قانونی استان مورد معاینه قرار گرفتند.
وی افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که آمار متوفیان ۲۶ نفر شامل ۲۵ مرد و یک زن بود، افزایش یافته است.
به گفته این مسئول، ۱۸ نفر از قربانیان حوادث کار در سال جاری به دلیل سقوط از بلندی، پنج نفر بر اثر اصابت جسم سخت، چهار نفر به دلیل برق گرفتگی، یک نفر بر اثر سوختگی و یک نفر براثر انفجار مین جان خود را از دست دادهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، آمار مصدومین ناشی از حوادث کار در استان کرمانشاه در هفت ماهه امسال را نیز ۶۳۶ مورد شامل ۱۸ زن و ۶۱۸ مرد اعلام کرد و گفت: تعداد مصدومین حوادث کار نیز نسبت مدت مشابه سال قبل که ۴۶۴ مورد شامل ۲۱ زن و ۴۴۳ مرد بوده، افزایش داشته است.
خانیآباد در ادامه حوادث کار را یکی از مهمترین عوامل مرگ و مصدومیت در استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیاز به رعایت نکات ایمنی در محیطهای کاری بیش از پیش احساس میشود.
وی با تاکید بر آموزش مستمر کارگران و نظارت دقیق کارفرمایان برای پیشگیری از حوادث کار، خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، رعایت اصول ایمنی در کار با وسایل برقی و مکانیکی و رعایت استانداردهای محیط کار میتواند نقش بسزایی در کاهش حوادث داشته باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با بیان اینکه بیشترین عامل فوت در حوادث کار سقوط از ارتفاع است، عنوان کرد: این موضوع ضرورت آموزش کارگران در زمینه استفاده صحیح از نردبان، داربست و سایر تجهیزات حفاظتی و همچنین رعایت دقیق مقررات ایمنی را دوچندان میکند.
وی از کارفرمایان نیز خواست با فراهم کردن محیط کاری ایمن و توجه به سلامت کارکنان، از وقوع حوادث پیشگیری کنند.