مدیر جهاد کشاورزی هویزه از آغاز برداشت چای ترش در روستای حویش نیس این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصور سعیدیمفرد اظهار داشت: کشت چای ترش بهعنوان یکی از محصولات کمنیاز به آب و مقاوم به شرایط اقلیمی گرم و خشک منطقه، در راستای اجرای طرح تغییر الگوی کشت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک انجام میشود.
وی افزود: چای ترش علاوه بر ارزش اقتصادی بالا، دارای خواص دارویی و تغذیهای فراوانی است و میتواند منبع درآمد مناسبی برای کشاورزان منطقه باشد. این محصول در صنایع غذایی و دارویی نیز کاربرد گستردهای دارد.
سعیدی مفرد تصریح کرد: پیشبینی میشود سطح زیر کشت چای ترش در سالهای آینده در شهرستان افزایش یابد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در تلاش است تا ضمن حمایت از کشتهای جایگزین، توسعه کشتهای اقتصادی و سازگار با اقلیم منطقه را در دستور کار خود قرار دهد.