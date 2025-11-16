پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان در نشست حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع درباره اعمال سلطه زورگویانه آمریکا در نظام بین الملل و بی توجهی مجامع جهانی به یکجانبه گرایی در این عرصه، هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای عراقچی در کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه با اشاره به تبعیض در عرصه بین الملل، اظهار داشت: هشدار کشورهای مختلف جهان درباره تهدیدهای موجود علیه نظم جهانی، شنیده نشده و شاهد نظم زورپایه براساس خواست آمریکا هستیم.
رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با اشاره به تجاوز نظامی اخیر به کشورمان خاطرنشان کرد: حمله رژیم اشغالگر به ایران، به دستور آمریکا، نخستین حمله به میز مذاکرات بود.
آقای عراقچی تصریح کرد: تل آویو که کارگزار و زایده آمریکاست چگونه خواستههای خود را پیگیری میکند جز حمایت مالی و تسلیحاتی واشنگتن که در ۲ سال گذشته به ۷ منطقه در غرب آسیا به ویژه لبنان و سوریه حمله کرده است و
در غرب آسیا هیچ کشوری از تجاوز صهیونیستها، ایمن نیست.
وزیر امور خارجه، حمله به ایران را ناقض بدیهیترین بندهای منشور سازمان ملل دانست و افزود: با حمله به ایران به دیپلماسی شبیخون زدند. ایران با حق دفاع مشروع در برابر حمله نامشروع در مقابل متجاوزان میایستد و دفاع ۱۲ روزه، این رفتار مطابق حقوق بین الملل را نشان داد.
آقای عراقچی یادآور شد: پاسخ ایران براساس ماده ۵۱ منشور ملل یعنی حق دفاع، انجام شد و خلاف رژیم صهیونیستی که به هر بهانهای، غیرنظامیان را هدف قرار میدهد ایران در حمله هایش از هدف قرار دادن شهروندان غیرنظامی خودداری کرده است.
در این نشست ۳۵۰ میهمان بینالمللی و داخلی، شامل هیئتهای دیپلماتیک، استادان و تحلیلگرانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، یونان، لبنان، عراق، ایرلند، اسلواکی، انگلیس، فنلاند، روسیه و کشورهای دیگر منطقه در قالب نشستهای تخصصی به بررسی ابعاد حقوقی تجاوز و دفاع در چارچوب حقوق بینالملل می پردازند.
بررسی ابعاد حقوقی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان از مهمترین سرفصلهای این نشست است.