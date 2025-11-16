فرماندار اردبیل گفت: با توجه به اهمیت کیفیت نان و ضرورت ارتقاء کیفیت ، نیازمند بازآموزی مهارت برای نانوایان اردبیل هستیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری در جلسه بررسی فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل اظهار کرد: پس از چند سال کارگاه‌های عملی مهارت آموزی برای نانوایان برگزار می‌شود و با توجه به اهمیت کیفیت نان و ضرورت ارتقا کیفیت، نیازمند بازآموزی مهارت برای نانوایان اردبیل هستیم و این مورد مهم و ضروری در برنامه اجرایی دستگاه‌های ذیربط قرار گرفت.

وی افزود: به منظور ارتقا‌ی مهارت نانوایان پس از چند سال و با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل کارگاهی در یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اردبیل آماده شده و پس از استقرار و تجهیز دستگاه‌های پخت انواع نان، نانوایان در بحث مهارت و ارتقا کیفیت نان بازآموزی می‌شوند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: در این طرح که با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای انجام می‌شود ادارات صنعت، معدن و تجارت استان و همچنین اتحادیه نانوایان اردبیل نیز پای ۹ کار خواهند بود تا در سریع‌ترین زمان ممکن در بحث ارتقا کیفیت نان که اهمیت ویژه‌ای برای دولت دارد اقدام مؤثری انجام شود.

قلندری در این جلسه از اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در آموزش مهارت برای دانش آموزان مدارس، زندانیان و جوانان جویای کار تقدیر کرد و افزود: برنامه ریزی این سازمان باید به گونه‌ای باشد که مهارت آموزان بلافاصله پس از کسب مهارت با هماهنگی انجام گرفته با واحد‌های تولیدی یا اختصاص تسهیلات وارد عرصه کار و اشتغال شوند.

وی در این جلسه به راه اندازی کارگاه‌های مهارت نو اشاره کرد و گفت: اخیراً با راه اندازی و تجهیز کارگاه‌های آموزش مهارت پنل‌های خورشیدی تعدادی از مهارت آموزان برای اولین بار پس از اتمام دوره‌های آموزشی جذب بازار کار مرتبط شده‌اند.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: آماده هرگونه همکاری و مساعدت به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان اردبیل در انجام ایده‌های نو و مؤثر در بحث مهارت آموزی هستیم تا جوانان پس از مهارت آموزی‌های لازم بتوانند وارد بازار کار شده و تضمینی برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی باشند.

گفتنی است قلندری از تشکیل کارگروه مهارت آموزی اردبیل خبر داد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های ذیربط شد.