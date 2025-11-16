به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ زخم پای دیابتی یکی از مشکلات جدی برای بیماران مبتلا به دیابت است که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به عوارض خطرناک‌تری همچون قطع عضو یا نارسایی‌های دیگر منجر شود.

با افزایش شیوع دیابت در کشور، زخم پای دیابتی به یکی از عوارض جدی این بیماری تبدیل شده است.

متخصصان به بیماران دیابتی توصیه می‌کنند که مراقبت‌های روزانه از پا و معاینات منظم برای پیشگیری از بروز این زخم‌ها را جدی بگیرند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و فوق تخصص جراحی عروق می‌گوید: پیشگیری و مراقبت مناسب از پا‌های بیماران دیابتی می‌تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

دیابت؛ بیماری پرهزینه و پرخطر

سعید نمازی بایگی با اشاره به افزایش روزافزون ابتلا به دیابت در کشور، افزود: دیابت یک بیماری غیرواگیر است که در صورت کنترل‌نشده می‌تواند به عوارض خطرناکی همچون قطع عضو، نارسایی کلیه، نابینایی و سکته‌های مغزی و قلبی منجر شود.

یکی از آخرین و جدی‌ترین مراحل این عوارض، زخم پای دیابتی است که در صورت عدم توجه به آن، ممکن است به از دست دادن اندام منتهی شود.

عوامل مؤثر در بروز زخم پای دیابتی

نمازی بایگی به چهار عامل اصلی در بروز زخم‌های پای دیابتی اشاره کرد: سابقه زخم قبلی، اختلالات عصبی (نوروپاتی)، اختلال عروقی و تغییر شکل پا.

او افزود: شایع‌ترین علت بروز زخم‌های دیابتی، آسیب‌های عصبی است که باعث از بین رفتن حس درد و گرما در پا می‌شود. این امر موجب می‌شود که بیمار نتواند آسیب‌های کوچک را تشخیص دهد و از آنها پیشگیری کند.

مراقبت‌های روزانه از پا برای بیماران دیابتی

به گفته نمازی بایگی، بیماران دیابتی باید مراقبت از پا‌های خود را به یک عادت روزانه تبدیل کنند. برخی از توصیه‌های مهم عبارتند از:

شست‌وشوی پا با صابون ملایم و خشک کردن دقیق پا به ویژه بین انگشتان؛

بررسی روزانه پا برای مشاهده هرگونه قرمزی، تورم، ترک یا زخم؛

استفاده از آینه یا کمک گرفتن از دیگران برای بررسی کف پا در صورت عدم توانایی مشاهده آن؛

و این که بیماران دیابتی نوع یک باید پنج سال پس از تشخیص بیماری و بیماران نوع دو باید بلافاصله پس از تشخیص، هر سال تحت معاینه کامل عصبی و عروقی قرار گیرند.

اصول پیشگیری از زخم پای دیابتی

بیماران، کنترل قند خون را جدی گرفته و از سیگار کشیدن پرهیز کنند.

همچنین رعایت یک رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت بدنی منظم از دیگر اصول پیشگیری از زخم پای دیابتی هستند.

بیماران باید از کفش‌های مخصوص دیابتی با پنجه پهن و اندازه مناسب استفاده کنند و حتی در منزل نیز بدون کفش راه نروند.

اقدام به درمان زخم‌های دیابتی فقط تحت نظر پزشک

نمازی بایگی تأکید کرد که زخم‌های پای دیابتی نباید در منزل درمان شوند و بیماران باید حتماً به پزشک متخصص عروق یا تیم‌های درمانی مجرب مراجعه کنند تا وضعیت خون‌رسانی به پا ارزیابی و از گسترش عفونت جلوگیری شود.

استفاده از روش‌های غیرعلمی مانند زالودرمانی نه تنها نمی‌تواند به بهبود زخم دیابتی کمک کند، بلکه ممکن است در صورت وجود اختلال در خون‌رسانی پا، منجر به سیاه شدن و نکروز بافت شود.

پیشگیری آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان

پیشگیری از زخم‌های پای دیابتی همواره آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.

بیماران دیابتی باید به‌طور مستمر سطح قند خون خود را کنترل کنند،

از معاینات پزشکی غافل نشوند،

و مراقبت‌های روزانه از پا‌های خود را جدی بگیرند تا از بروز عوارض جبران‌ناپذیر این بیماری جلوگیری کنند.

زخم پای دیابتی یکی از عوارض شایع و خطرناک دیابت است که می‌تواند به مشکلات جدی و حتی قطع عضو منجر شود. مراقبت روزانه از پا و انجام معاینات منظم از جمله بهترین روش‌های پیشگیری از این عارضه است.