به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نمایشگاه کتاب‌های بومی شهرستان خوروبیابانک در اداره کتابخانه عمومی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این نمایشگاه ۱۰۰ اثر مکتوب منتشر شده از پنج انتشارات بومی شهرستان به مدت یک هفته در اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان برای بازدید علاقه‌مندان کتاب به تماشا گذاشته شده است.

علی اصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: کتاب و کتابخوانی پایه توسعه فرهنگی هر جامعه است و نویسندگان بومی با ثبت و مستندسازی تاریخ و فرهنگ محلی، نقش مهمی در حفظ هویت شهرستان دارند.