معابر و خیابان‌های شهر کبودراهنگ با اعتباری افزون بر ۱۸ میلیارد تومان از طریق شهرداری آسفالت ریزی می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهردار کبودراهنگ گفت: شهرداری برای آسفالت ریزی خیابان‌های شهر بیش از ۱۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است.

علی فلاح افزود: بیش از ۷هزار تن آسفالت که ۳۵۰۰ تن به شکل دستی و ۳۵۰۰ تن با دستگاه در مساحت ۵۰هزار مترمربع معابر و خیابان‌های شهر آسفالت ریزی می شود.

او تأکید کرد: این آسفالت ریزی از خردادماه آغاز شده است و تا یک هفته دیگر ادامه دارد.

شهردار کبودراهنگ تصریح کرد: در این طرح آسفالت ریزی بیش از ۲۵ معبر و خیابان شهر کبودراهنگ آسفالت ریزی می شود.