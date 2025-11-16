پخش زنده
با تولید نخ ابریشمی در کارخانه ابریشم صومعهسرا برای نخستین بار رشته آموزشی صنعت نساجی در هنرستانها و دانشکده ملی مهارت این شهرستان راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور از کارخانه ابریشم و دانشکده ملی مهارت صومعهسرا بازدید کرد.
غلامرضا نمازی در حاشیه این بازدید در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری شهرستان صومعه سرا، با اشاره به تولید نخ ابریشمی در کارخانه ابریشم صومعهسرا گفت: دانشکده ملی مهارت صومعهسرا یکی از دانشکدههای فاخر ملی مهارت کشور است و راه اندازی رشته آموزشی صنعت نساجی دراین دانشکده و هنرستانهای استان ضروری است.
وی به عملکرد و موفقیتهای رشته طراحی دوخت دانشکده ملی مهارت صومعهسرا اشاره کرد و گفت: با تقویت و حمایت مسئولان از این رشته آینده خوبی برای فرزندان این منطقه متصور خواهد شد، البته در بازدید از این دانشکده کمبودهایی وجود دارد که تامین خواهد شد تا آموزشها موثر واقع شود.
سعید رحمت زاده نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی نیز در دیدار دانشکده ملی مهارت این شهرستان، با بیان اینکه صنعت ابریشم قدمت قابل توجهی در شهرستان صومعه سرا دارد افزود: با هماهنگی مدیران آموزش و پرورش استان و دانشکده ملی مهارت صومعهسرا رشته آموزشی نساجی در هنرستانها و از سال آینده در این واحد دانشگاهی راه اندازی میشود.
دراین بازدید از بهاره خوش قدم و زینب وقاری از دانشجویان رشته طراحی دوخت دانشکده ملی مهارت صومعهسرا که در مسابقات طراحی دوخت دانشکدههای ملی مهارت کشور رتبههای اول و دوم را کسب کرده بودند با لوح تقدیر و جوایز ارزندهای تجلیل شد.
استان گیلان ۷ دانشکده ملی مهارت دارد که ۸ هزار دانشجو در آنها مشغول به تحصیل هستند.
دانشجویان این دانشکدهها در راستای تامین نیروی تخصصی، تکنسین و مهندسی متناسب با نیاز بازار و صنایع موجود در استان آموزش میبینند.