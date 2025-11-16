به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: تولید گوشت مرغ استان در سال گذشته ۱۱۹ هزار تن بود و امسال پیش بینی می‌شود این میزان به بیش از ۱۲۱ هزار تن برسد.

پرویز بستانچی افزود: تولید گوشت قرمز درسال گذشته ۵۷ هزارتن بوده که امسال نیز با افزایش تولید گوشت رو‌به‌رو هستیم، اما برای جبران کمبود احتمالی در بخش گوشت قرمز از ذخایر استراتژیک استفاده خواهیم کرد.

بستانچی، در خصوص تولید شیر هم اظهارکرد: تولید شیر در سال گذشته به مقدار ۴۱۷ هزار تن بود که امسال به‌خاطر بیماری تب برفکی و کمبود نهاده تولید ثابت مانده است.

وی گفت: کاهش عرضه نهاده‌های دامی به‌خاطر عدم تخصیص ارز لازم برای واردات نهاده، افزایش هزینه‌های تولید، بروز بیماری برفکی (SAT ۱) باعث تغییر در تولید مواد لبنی در سالجاری شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: پیگیری لازم برای تخصیص نهاده‌های دامی بصورت سیستمی و استانی در بستر بازارگاه و تولید کنسانتره دامی یارانه‌دار از اقدامات این سازمان برای تداوم تولید در بخش دامداری‌های سطح استان است.

وی افزود: در سه ماه گذشته بیش از ۱۵ هزار تن نهاده دامی به صورت استانی برای دامداران و کارخانجات خوراک دام برای تولید کنسانتره دامی توزیع شده است.

بوستانچی اضافه کرد: تأمین نهاده‌های وارداتی به خاطر عدم تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با مشکل جدی رو‌به‌رو بود، اما هم اکنون این مشکل رفع شده و ارز لازم برای نهاده دامی تا پایان امسال تأمین شده است.