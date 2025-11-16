مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی ، هنری مساجد استان اردبیل گفت: کانون مشفقین مصلای اردبیل رتبه دوم کشوری کانون‌های برتر طرح "مسجد، پایگاه قرآن" را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدرضا توانا افزود: در آیین اختتامیه مسابقات قرآنی مدهامتان که در همدان برگزار شد، از کانون فرهنگی - هنری مشفقین مصلای اردبیل که موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است، تجلیل شد.

وی اظهار کرد: تیم قرآنی کانون فرهنگی - هنری مشفقین مصلای اردبیل به نام شهید مدافع حرم "علی سیفی" در این دوره از مسابقه شرکت کرد که به عنوان کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد برتر طرح "مسجد، پایگاه قرآن" معرفی شد.

وی بیان کرد: در بخش خواهران نیز تیم کانون فرهنگی هنری الزهرا (س) مسجد رحمانیه مزین به نام شهید "بهمن عاصمی" از استان اردبیل در این دوره از مسابقات شرکت کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد استان اردبیل اضافه کرد: مرحله کشوری هفدهمین دوره از مسابقات قرآنی مدهامتان با حضور بیش از ۶۰۰ نفر از اعضای کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد کشور در قالب ۵۷ تیم به میزبانی استان همدان برگزار شد.

توانا ادامه داد: مسابقات قرآنی "مدهامتان" به عنوان یکی از مهم‌ترین و پرطرفدارترین فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد علاوه بر ایجاد شور و نشاط بیشتر در بین شرکت‌کنندگان زمینه را برای تقویت بنیان‌های قرآنی مساجد و تربیت نیرو‌های متخصص قرآنی فراهم می‌کند.

وی گفت: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات ایجاد انگیزه در بین نوجوانان و جوانان برای یادگیری و فهم قرآن کریم، تقویت روحیه کار گروهی و تعاون در بین فعالان قرآنی، شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی در مساجد و تربیت نیرو‌های متخصص قرآنی برای خدمت به جامعه اسلامی است.

وی ترویج معارف قرآنی در جامعه، توجه به مساجد به عنوان پایگاه اصلی قرآنی، تحکیم پیوند مسجد، قرآن و مردم و کشف استعداد‌های قرآنی در محله‌ها و مساجد را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان ذکر کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی - هنری مساجد استان اردبیل افزود: نام این مسابقات (مدهامتان) برگرفته از آیه ۶۴ سوره رحمن به معنای ۲ باغ سرسبز و خرم است و از آن جا که چنین رنگی نشانه نهایت شادابی و طراوت گیاهان و درختان است، این تعبیر بیانگر نهایت خرمی بهشت است.

۶۰۰ کانون فرهنگی، هنری مساجد در نقاط مختلف استان اردبیل فعال است، ۶۰ درصد کانون‌ها در مناطق روستایی و ۴۰ درصد در مناطق شهری قرار دارد.