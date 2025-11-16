پخش زنده
رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی میزبان عرضههای متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در آخرین یکشنبه آبان خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران، روز شنبه ۲۴ آبان، بورس انرژی میزبان معاملات گستردهای در رینگ داخلی و بینالملل بود و مجموع ارزش معاملات روزانه به ۲۴ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال رسید.
در رینگ بینالملل، عرضه صادراتی ۶ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول از مهمترین برنامهها به لحاظ حجمی بود، در حالی که رینگ داخلی شاهد عرضه ۲ هزار تن السیاو شرکت پالایش نفت آبادان و ۴ هزار تن زغالسنگ متعلق به شرکتهای کانی کربن طبس و زغالسنگ پرورده طبس بود.
بر اساس دادههای معاملاتی، سهم هر بازار از کل ارزش معاملات به این ترتیب ثبت شد: رینگ بینالملل ۶۹ درصد، رینگ داخلی ۲۰ درصد، بازار برق ۱۰ درصد و ابزارهای مالی یک درصد.
در رینگ داخلی، شرکت پالایش نفت اصفهان با عرضه ۸ هزار تن نفتای سنگین به قیمت پایه ۳۵۸ هزار و ۴۳۴ ریال به ازای هر کیلوگرم، بیشترین حجم و ارزش فروش را به خود اختصاص داد. تمامی محصول عرضه شده با قیمت پایه معامله شد و ارزش آن به ۲ هزار و ۸۶۷ میلیارد ریال رسید.
در رینگ بینالملل نیز شرکت پتروپالایش کنگان با عرضه ۴۴ هزار تن گاز مایع صادراتی و قیمت پایه ۵۵ پریمیوم دلار، متوسط قیمت فروش را به ۶۲.۳ پریمیوم دلار رساند و ارزش این معامله ۱۷ هزار و ۱۳۱ میلیارد ریال ثبت شد که معادل ۶۹ درصد ارزش کل معاملات روز بود.
بازار برق نیز روز پررونقی را پشت سر گذاشت و ۱ میلیارد و ۳۲۶ میلیون کیلوواتساعت برق معامله شد که ارزش آن ۲ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال بود. در این بازار، تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۸۳۲ میلیون کیلوواتساعت برق سلف بود (ارزش ۱ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال) و تابلو فیزیکی برق ۴۸۵ میلیون کیلوواتساعت معامله شد (ارزش ۹۳۷ میلیارد ریال).
در بخش برق سبز نیز، معاملات تابلو مشتقه شامل ۷ میلیون کیلوواتساعت برق تجدیدپذیر به ارزش ۳۷۳ میلیارد ریال و تابلو فیزیکی شامل ۱.۲ میلیون کیلوواتساعت با ارزش ۷۷ میلیارد ریال بود.
این حجم و تنوع معاملات، نشاندهنده رشد فعالیتهای بورس انرژی و نقش پررنگ آن در تجارت حاملهای انرژی و برق در کشور است.