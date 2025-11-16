شهردار لار، با حضور در محدوده بازار تاریخی قیصریه، از روند اجرای پروژه سنگ‌فرش ضلع شرقی این مجموعه بازدید کرد.





این طرح با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، حفظ هویت فرهنگی و تاریخی و زیباسازی بافت قدیمی شهر در حال اجراست.

محمد رضایی، مسئول سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری لار، با اشاره به تأکید شهردار لار بر تسریع روند اجرا همراه با حفظ اصالت تاریخی قیصریه اظهار کرد: اجرای سنگ‌فرش در این محدوده با هدف احیای جلوه‌های سنتی، ساماندهی مسیر‌های دسترسی، ارتقای ایمنی و افزایش جاذبه گردشگری در بافت تاریخی شهر، برابر طرح مصوب و با نظارت اداره میراث‌فرهنگی اجرا می‌شود.

وی افزود: بازار تاریخی قیصریه لار از شاخص‌ترین و ارزشمندترین آثار تاریخی جنوب کشور به‌شمار می‌آید. از این‌رو، تمامی عملیات بهسازی و مرمت در این محدوده با رعایت اصول معماری سنتی، استفاده از مصالح بومی و حفظ اصالت کالبدی و هویتی بنا‌ها انجام می‌شود.