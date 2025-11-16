از یک دستگاه کامیون، ۲۸ مخزن هزار لیتری گازوئیل که به‌صورت ماهرانه در زیر بار آجرسفال جاساز شده بود کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از کشف یک محموله بزرگ سوخت قاچاق در این استان خبر داد و گفت: مأموران نیروی انتظامی یزد ۲۴ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را که در ۲۸ مخزن هزارلیتری و در زیر بار آجرسفال به‌صورت حرفه‌ای جاساز شده بود، در یک دستگاه کامیون کشنده شناسایی و توقیف کردند.

انصاری با اعلام این خبر افزود: پرونده این محموله که ارزش آن ۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال برآورد شده بود، برای رسیدگی به شعبه دوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد ارجاع شد.

وی گفت: شعبه پس از بررسی مدارک، استماع دفاعیات و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کامل سوخت‌های مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش کامیون حامل محموله از ارزش کالای قاچاق بیشتر بود، مبلغ ۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان جریمه به حکم افزوده شد.

به گفته انصاری، در نهایت این متخلف به پرداخت مجموعاً ۲۷ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که حکم صادره نیز به اجرا درآمد و پرونده مختومه شد.