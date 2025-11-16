کشف گازوئیل قاچاق در یزد با پوشش آجر سفال
از یک دستگاه کامیون، ۲۸ مخزن هزار لیتری گازوئیل که بهصورت ماهرانه در زیر بار آجرسفال جاساز شده بود کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد از کشف یک محموله بزرگ سوخت قاچاق در این استان خبر داد و گفت: مأموران نیروی انتظامی یزد ۲۴ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را که در ۲۸ مخزن هزارلیتری و در زیر بار آجرسفال بهصورت حرفهای جاساز شده بود، در یک دستگاه کامیون کشنده شناسایی و توقیف کردند.
انصاری با اعلام این خبر افزود: پرونده این محموله که ارزش آن ۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال برآورد شده بود، برای رسیدگی به شعبه دوم ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان یزد ارجاع شد.
وی گفت: شعبه پس از بررسی مدارک، استماع دفاعیات و احراز تخلف، علاوه بر ضبط کامل سوختهای مکشوفه، متهم را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد ادامه داد: با توجه به اینکه ارزش کامیون حامل محموله از ارزش کالای قاچاق بیشتر بود، مبلغ ۹ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال دیگر نیز به عنوان جریمه به حکم افزوده شد.
به گفته انصاری، در نهایت این متخلف به پرداخت مجموعاً ۲۷ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد که حکم صادره نیز به اجرا درآمد و پرونده مختومه شد.