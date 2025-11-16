پخش زنده
رئیس شورای شهر تهران گفت: اگر تمام تولیدات داخلی شرکت های سازنده اتوبوس هم بخریم باز هم کمبود اتوبوس داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز یکشنبه در سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه قراردادهای داخلی برای تامین اتوبوس منعقد شده و به علت نواقص اتوبوسها، استفاده از آن متوقف شده است، گفت: قرار بر این شد که اتوبوسها تعمیر شوند و مورد استفاده قرار بگیرند.
چمران با بیان اینکه جلسه روز گذشته با شهردار در مورد حمل و نقل عمومی و اتوبوس بود، تصریح کرد: دنبال منابع ارزی هستند که اتوبوسها را وارد کنند. شرکتهای ایران خودرو و زامیاد اتوبوس دیزلی، برقی و دوکابین میسازند و تلاش ما بر این است که در درجه اول اتوبوسها را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کنیم.
وی افزود: طبق طرح جامع ترافیک باید ۱۱ هزار اتوبوس داشته باشیم، اما حالا با تلاشهای فراوان به بیش از ۲ هزار اتوبوس داریم. اگر تمام تولیدات داخلی هم بخریم باز هم کمبود اتوبوس داریم؛ به همین دلیل واردات اتوبوس را دنبال کردیم.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در دیدار با خودروسازان داخلی تاکید کردیم که سرعت ساخت افزایش یابد و اعلام کردند که توانایی تولید روزانه دو اتوبوس را دارند.
چمران اضافه کرد: برخی اتوبوسها رمپهایی برای استفاده معلولان دارند. البته در بخش مترو برخی ایستگاهها آسانسور ندارند. به هر شکل تلاش بر این است که شرایط برای استفاده معلولان از وسایل حمل و نقل عمومی فراهم شود.
وی گفت : اتوبوسها به محض ورود باید پلاک شوند و این اقدام باید سریعتر صورت بگیرد و راهنمایی و رانندگی باید سریعتر اقدام کند تا فرصت را از دست ندهیم و اتوبوسها در خدمت مردم باشند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه امروز طرح یک فوریت در ارتباط با نفوذپذیری آب در سطوحی از شهر، اظهار کرد: این طرح به این دلیل ارائه شده که بتوانیم از آبهای سطحی منابع زیرزمینی را تغذیه کنیم تا به تدریج از وضعیت فعلی خارج شویم.
وی با اشاره به آب دزدی از یک تونل زیرزمینی نیز گفت: در دورهای گفتیم که واحدهای مسکونی استخر نسازند؛ چراکه باید از آب استفاده کنند، اما با اعتراضهای زیادی مواجه شد. اینکه هزینه استفاده از استخرهای خانگی را افزایش دهند، فایدهای ندارد و باید استفاده از آن ممنوع شود.
چمران همچنین با بیان اینکه برای نظافت بزرگراهها نباید از شخص استفاده شود، اظهار کرد: عموماً از وسایل موتوری برای نظافت بزرگراههای تهران استفاده میشود.
تقدیر از دست اندرکاران توسعه خطوط مترو
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران نیز در جلسه امروز شورا گفت: امید است که با همت و استمرار تلاشها به اهداف دوره ششم مدیریت شهری فاصله جنوب و شمال تهران کاهش یابد و شاهد تحقق عدالت در پایتخت باشیم.
احمد صادقی با اشاره به بازدید از روند توسعه مسیر جنوبی خط ۶، اظهار کرد: در این بازدید شاهد تلاش شبانه روزی در زیر زمین بودیم که نشان دهنده عزم مدیریت شهری دوره ششم برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هواست.
وی با بیان اینکه ایستگاه مترو شهرری میتواند گره گشای ترافیک و وضعیت تردد در این محدوده باشد، خاطرنشان کرد: با حمایت و پیگیریهای بیشتر باید عقب افتادگیها جبران شود تا پایان سال ایستگاه مترو میدان شهرری به بهره برداری برسد. از تمام کسانی که در این پروژه نقش دارند، تقدیر میکنیم.