کتابخانه مرکزی ارومیه در آیین ملی گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار موفق به دریافت نشان «همخوان» در بخش خدمات ویژه گروههای خاص و عنوان کتابخانه برتر کشوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کتابخانه مرکزی ارومیه در نخستین دوره «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» به عنوان کتابخانه برتر کشوری در بخش خدمات برای گروههای خاص معرفی و موفق به دریافت نشان همخوان شد.
کتابخانه مرکزی ارومیه با ارائه طرحها و خدمات مؤثر به گروههای خاص، ارتقای دسترسیپذیری و اجرای برنامههای نوآورانه، توانسته در میان کتابخانههای سراسر کشور جایگاه برتر را کسب کند.
آیین گرامیداشت روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» همزمان با آغاز سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در تالار وحدت تهران و با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیسجمهور، سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، جمعی از مسئولان فرهنگی، اهالی فرهنگ و هنر و کتابداران برگزار شد.