ایلام میزبان چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام گفت: استان ایلام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ پاسدار علی مرغزاری مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ایلام اظهار داشت: این استان در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس میشود.
به گفته وی، مراسم استقبال از این شهدا روز ۲۶ آبان در فرودگاه ایلام برگزار خواهد شد و پس از آن پیکرهای مطهر آنان برای تشییع به شهرستانهای مختلف استان منتقل میشود.
سرهنگ مرغزاری بیان کرد: همچنین آیین شب وداع با شهدا در شب شهادت حضرت زهرا (س) در مصلای ایلام برگزار میشود و در نهایت پیکر این شهدا روز سوم آذر، همزمان با سالروز شهادت آن حضرت، در مرکز استان تشییع خواهد شد.