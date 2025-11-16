پخش زنده
امروز: -
سامانه بارشی حاکم در جو استان کرمانشاه، همچنان تا اواسط روز دوشنبه هوای استان را تحت تاثیر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، بارش که در نیمه غربی و نواحی شمالغرب (اورامانات) از نمود بیشتری برخوردار است در برخی نقاط با آب گرفتگی معابر عمومی و احتمالاً سیلابی شدن مسیلها همراه است.
از ظهر دوشنبه تا پایان هفته، پدیده قابل توجهی برای جو استان پیشبینی نمیشود.
کمینه دمای هوا که طی دو شب آینده تغییرات چندانی نخواهد داشت؛ در بامداد روزهای سهشنبه و چهارشنبه کاهش مییابد.
از ظهر چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، متوسط دمای هوا در غالب نقاط بتدریج افزایش خواهد یافت.