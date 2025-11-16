پخش زنده
پیکر پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، از فردا مهمان مردم استان مازندران میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکرهای پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، فردا دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ از طریق محور هراز وارد استان مازندران میشوند و مراسم وداع و تشییع با حضور گسترده مردم در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد.
آیین استقبال از این شهدای گمنام ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه فردا دوشنبه ۲۶ آبان در سپاه شهرستان آمل برگزار میشود.
مراسم وداع استانی یکشنبه ۲ آذر ماه بعد از نماز مغرب و عشا در مصلای بابل برگزار میشود و مراسم تشییع استانی این شهدای گرانقدر هم صبح روز دوشنبه ۳ آذر همزمان با سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر ساری برگزار خواهد شد.
مراسم وداع با ۱۰ شهید گمنام در شهرهای مختلف
مراسم وداع با پیکرهای پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، فردا دوشنبه۲۶ آبان در شهرهای آمل، محمودآباد و فریدونکنار برگزار میشود.
مردم همیشه در صحنه شهرهای رامسر، تنکابن و عباس آباد روز سه شنبه ۲۷ آبان میزبان شهدای گرانقدر خواهند بود.
مراسم وداع با پیکرهای پاک و مطهر این شهدا روز چهارشنبه ۲۸ آبان در شهرهای چالوس، نوشهر و نور برگزار میشود.
مردم ولایتمدار شهرهای بابلسر، سیمرغ و جویبار هم روز پنجشنبه ۲۹ آبان میزبان شهدای گمنام خواهند بود.
در روز جمعه ۳۰ ابان ماه هم مردم انقلابی شهرهای قائم شهر، نکا و میاندورود میزبان این شهدای عزیز خواهند بود.
مراسم وداع با پیکرهای پاک و مطهر این شهدا روز شنبه یکم آذرماه در شهرستانهای بابل، سوادکوه، سوادکوه شمالی، ساری، بهشهر و گلوگاه برگزار خواهد شد.
پیکرهای پاک و مطهر ۱۰ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، روز یکشنبه ۲ آذرماه مهمان دانشجویان در دانشگاههای مختلف استان خواهند بود.
مراسم وداع استانی یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشا با حضور مردم همیشه در صحنه استان در مصلای بابل برگزار میشود.
مراسم تشییع استانی این شهدای گرانقدر هم از ساعت ۸:۳۰ دقیقه صبح روز دوشنبه ۳ آذر همزمان با سالروز شهادت بزرگ بانوی جهان اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور حماسی مردم شهیدپرور استان مازندران در شهر ساری برگزار خواهد شد.