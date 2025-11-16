به گزارش خبرگزاری صداوسیما، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور، ورودی آب از ابتدای سال آبی تا ۲۴ آبان ماه، ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته و همچنین میزان خروجی آب نیز ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب با کاهش ۲۶ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.

میزان ورودی سد‌های کشور از ابتدای سال آبی تا کنون با کاهش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است؛ و سد‌های استان تهران اصفهان، خراسان رضوی، قم، هرمزگان، زنجان، کرمان و مرکزی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

حجم آب موجود مخازن سد‌های کشور از ابتدای سال آبی ۱۶ میلیارد و ۹۵۰ میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهشی بوده است.

از ابتدای مهرماه تا لغایت ۲۳ آبان (سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵) میانگین بارش در کشور معادل ۳.۴ میلیمتر است که این مقدار بارندگی در دوره‌های مشابه درازمدت (۵۷ ساله) ۲۳.۵ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۲۲.۷ میلیمتر را نشان می‌دهد.