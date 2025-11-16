بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان،سهم پادنای سمیرم بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به بیشترین بارندگی ۲۴ ساعت گذشته در استان گفت: در ایستگاه «پادنا» در شهرستان سمیرم با ۰.۵ میلی‌متر ثبت شده است.

مینا معتمدی افزود: پس از پادنا، از هرکدام از شهرستان‌های بویین میاندشت، خوانسار و گلپایگان با ۰.۲ میلی‌متر بیشترین بارش ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته را داشتند.

وی گفت : همچنین وزش بادهای ملایم موجب کاهش میزان آلایندگی ها در مناطق مختلف استان شد.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعت شبانه روز گذشته به ۱۸ و در خنک‌ترین ساعت به ۶ درجه سانتیگراد رسید.

وی گفت : خوروبیابانک با دمای ۲۶ و میمه با صفر درجه سانتیگراد گرم‌ترین و سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته بودند.