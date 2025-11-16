به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره راه و شهر سازی شهرستان پیرانشهر گفت: با هوشیاری نیرو‌های یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در این شهرستان امسال بیش از ۵۳ هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شده است.

فایق جهاندیده افزود: ارزش ریالی این میزان زمین رفع تصرف شده بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال برآورد شده است.

جهاندیده اظهارکرد: جلوگیری از هرگونه اختلال، تصرف، تجاوز، ایجاد مزاحمت، ممانعت از ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و برخورد با متخلفان و معرفی آنها به مراجع قضایی از وظایف مهم یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن است.

رئیس اداره راه و شهر سازی شهرستان پیرانشهر، با اشاره به اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و جلوگیری از وارد آمدن هرگونه خسارت به مردم از اولویت‌های این اداره است،

گفت: نیرو‌های یگان حفاظت از اراضی ملی سازمان ملی زمین و مسکن در پیشگیری از تصرف اراضی ملی گشت‌های منظم و دقیقی دارند.