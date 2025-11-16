در نشست مشترک کمیسیون تخصصی اتاق تعاون ایران با سفیر و رایزن اقتصادی توگو، ظرفیت‌های گسترده تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشست مشترک کمیسیون تخصصی صنعت، معدن، پتروشیمی و انرژی اتاق تعاون ایران با حضور سفیر و رایزن اقتصادی توگو، معاون امور بین‌الملل و معاون اقتصادی اتاق تعاون و جمعی از اعضای کمیسیون برگزار شد و دو طرف در فضایی تخصصی به بررسی ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری میان ایران و توگو پرداختند.

در ابتدای این نشست، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش تعاون ایران توسط معاون امور بین‌الملل اتاق تعاون تشریح شد و زمینه‌های همکاری اقتصادی در حوزه‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت. در این نشست، نمایندگان توگو با اشاره به موقعیت راهبردی این کشور در غرب آفریقا، بندر «لومه» را مهم‌ترین مزیت اقتصادی خود معرفی کردند؛ بندری که به‌عنوان اصلی‌ترین مسیر واردات کشور‌های محصور در خشکی از جمله نیجر، بورکینافاسو و غنا شناخته می‌شود و همین موقعیت موجب شده توگو دروازه ورود به اتحادیه اقتصادی کشور‌های غرب آفریقا (ECOWAS) با جمعیتی حدود ۶۰۰ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۱۰۰ میلیارد دلار باشد.

رایزن اقتصادی توگو با تأکید بر ثبات سیاسی این کشور از سال ۱۹۶۰ تاکنون، آن را یک پایلوت امن برای سرمایه‌گذاری خارجی دانست و اعلام کرد بخش عمده تجارت منطقه از طریق بندر لومه انجام می‌شود که بستر مناسبی برای همکاری با ایران به‌شمار می‌رود. یکی از نکات مهم مطرح‌شده در نشست، مزیت‌های مالی و بانکی توگو برای فعالان اقتصادی ایرانی بود.

طبق توضیحات ارائه‌شده، توگو تحت هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی قرار ندارد و امکان انجام تراکنش‌های مالی از طریق ۱۸ بانک فعال، شامل ۵ بانک پرایم متصل به شبکه جهانی، به‌راحتی امکان‌پذیر است،همچنین ثبت شرکت در این کشور ظرف یک هفته انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند با مالکیت ۱۰۰ درصدی و امکان افتتاح حساب بانکی بدون محدودیت، فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند.

در بخش دیگری از این نشست، فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در حوزه انرژی مورد توجه قرار گرفت. با توجه به ناترازی گسترده انرژی در غرب آفریقا و برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این منطقه، توگو مقصدی مناسب برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی است. در این کشور امکان انعقاد قرارداد‌های خرید تضمینی برق با نرخ ۵.۵ تا ۷ سنت و دوره‌های ۲۵ تا ۳۰ ساله وجود دارد و حتی بخشی از ظرفیت نیروگاه‌ها می‌تواند به‌صورت قانونی به استخراج رمزارز اختصاص یابد.

ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی نیز از دیگر محور‌های مورد بحث بود. توگو به‌عنوان تولیدکننده کاکائو و قهوه با کیفیت بالا شناخته می‌شود و نیاز گسترده کشور‌های عضو اکوواس به محصولات غذایی، فرصت‌های ارزشمندی برای ورود صنایع غذایی ایران فراهم می‌کند.

همچنین توسعه زیرساخت‌ها در سند «ویژن ۲۰» اکوواس موجب افزایش تقاضا برای فولاد و مصالح ساختمانی شده و صنعت پلاستیک در این منطقه با گردش مالی ۶ میلیارد دلاری، مقصد جذابی برای تعاونی‌های پتروشیمی ایران محسوب می‌شود. حوزه معدن نیز با توجه به جایگاه توگو به‌عنوان چهارمین تولیدکننده فسفات جهان و امکان ایجاد هاب پالایش فلزات گرانبها، یکی از زمینه‌های جدی همکاری عنوان شد. در پایان نشست، نمایندگان توگو اعلام کردند که ۱۰۰ هکتار زمین در نزدیکی بندر لومه و خط گاز برای ایجاد یک شهرک صنعتی ایرانی اختصاص یافته و آمادگی دارند این پروژه را در سریع‌ترین زمان ممکن عملیاتی کنند. مقامات توگو با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه تجار ایرانی تأکید کردند که غرب آفریقا شناخت دقیقی از توانمندی‌های ایران ندارد و فعالان اقتصادی باید با خروج از حاشیه امن، حضور جدی‌تری در این بازار بکر داشته باشند.

همچنین اعلام شد که هیئت بلندپایه سیاسی توگو طی هفته‌های آینده به ایران سفر می‌کند تا در خصوص حمل‌ونقل چندوجهی، سازوکار‌های مالی، تضمین سرمایه‌گذاری و نهایی‌سازی نقشه راه همکاری‌های مشترک مذاکره کند.

در این نشست، کنسرسیوم بین‌المللی T.I.G نیز به‌عنوان بازوی ارتباطی و پشتیبان دیپلماتیک میان تجار ایرانی و آفریقایی معرفی شد که نقش مرکز تجاری دو کشور را با تمرکز بر بازار ۶۰۰ میلیون نفری اکوواس برعهده دارد. این نشست به‌عنوان مقدمه‌ای برای تدوین برنامه مشترک ایران و توگو پیش از سفر هیئت رسمی این کشور به تهران ارزیابی شد و طرفین ابراز امیدواری کردند که همکاری‌های اقتصادی به‌زودی وارد فاز عملیاتی شود.