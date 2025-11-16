به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محموجواد کولیوند در شورای معادن استان سمنان با اشاره به فعالیت ۷۵۰ معدن در این استان ضمن تأکید بر قانونی بودن تمامی مراحل واگذاری‌ها افزود: روند واگذاری معادن استان به‌طور کامل طبق ضوابط و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط انجام شده و استان سمنان آمادگی کامل دارد تا در این زمینه به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشد.

استاندار سمنان نظارت و هزینه کرد درآمدها در مکان استقرار معادن و رفع مشکلات مردم ساکن در مناطق معدنی را خواستارشد.

کولیوندهمچنین گفت: برای پیشگیری از مزاحمت فعالیت معادن مردم ، روش های جدید نظیر دستگاه های کم صدا برایِ استخراج از معادن و روش های علمی استخراج بهینه و مفید در دستور کار مسئولان قرار گیرد

عباس گلرو نماینده مردم شهرستان های سمنان،مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه وضعیت معدن شهمیرزاد و سیمای شهری را مطرح کرد و اصلاحِ قانونی وصول های دولتی را در بازگشت منابع درآمدی به استان سمنان موثر دانست

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قانون از وضعیتِ بهره بردارانِ معادن از جمله معدن سیلستین طرود و رفع مشکلات مردم مناطق معدنی را خواستار شد

محمد تقی گلی دادستان مرکز استان سمنان گفت : در بخش معادن موضوعاتِ ایمن سازی، پرداخت حقوق دولتی،مجوزهای سازمان ها و بهره برداران و شفاف سازی درآمدی در دستور کار مسئولان قضایی قرار دارد

یادگار احمدی مدیر کل صمت استان سمنان گفت موضوعاتی از جمله وصول مطالبات دولتی وموضوعاتِ اجتماعیِ معادن در شورای منتخب استان سمنان پیگیری خواهد شد.



