اصفهانیها امشب در گلستان شهدای اصفهان کاروان اهالی بهشت را بدرقه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛آئین بدرقه کاروان «اهالی بهشت» امشب مصادف با ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با حضور مردم وخانوادههای شهدا در گلستان شهدای این شهر برگزار میشود.
بر اساس اعلام ستاد اجرایی این رویداد معنوی، آئین بدرقه از ساعت ۱۹ خواهد بود و مردم انقلابی و شهیدپرور اصفهان در کنار خادمان شهدا، با قرائت ادعیه، عزاداری و اجرای برنامههای سوگواری، این کاروان نورانی را بدرقه میکنند.
پس از برگزاری آیینهای ویژه، تریلر و خودروی ارس حامل پیکرهای مطهر شهدای گمنام مسیر خود را برای حضور در تمامی شهرستانهای استان آغاز خواهند کرد.
حرکت کاروان از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز میشود.
