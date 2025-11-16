به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛آئین بدرقه کاروان «اهالی بهشت» امشب مصادف با ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، با حضور مردم وخانواده‌های شهدا در گلستان شهدای این شهر برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام ستاد اجرایی این رویداد معنوی، آئین بدرقه از ساعت ۱۹ خواهد بود و مردم انقلابی و شهیدپرور اصفهان در کنار خادمان شهدا، با قرائت ادعیه، عزاداری و اجرای برنامه‌های سوگواری، این کاروان نورانی را بدرقه می‌کنند.

پس از برگزاری آیین‌های ویژه، تریلر و خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام مسیر خود را برای حضور در تمامی شهرستان‌های استان آغاز خواهند کرد.

حرکت کاروان از روز دوشنبه ۲۶ آبان آغاز می‌شود.

