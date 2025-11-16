داده‌های آماری اداره میز‌های صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار حاکی از آن است که حاشیه سود خالص صنایع منتخب بازار سرمایه در دوره ۱۲ ماه منتهی به تابستان ۱۴۰۴ به ۱۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه، بر اساس این آمار حاشیه سود خالص شرکت‌های فعال در بازار سرمایه در دوره دوازده‌ماهه گذشته منتهی به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۱۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، حاشیه سود خالص شرکت‌ها در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ این در حالی است که طی این مدت نرخ تسعیر ارز با رشد ۸۷ درصدی از ۳۷۴ هزار و ۴۴۵ ریال به ۶۹۸ هزار و ۴۴۰ ریال افزایش یافته و این موضوع به‌ویژه برای صنایع کامودیتی‌محور اهمیت بالایی داشته است.

دلایل این افت سودآوری شامل روند نزولی قیمت جهانی کامودیتی‌ها، افزایش حقوق مالکانه معادن، اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها، رشد بهای تمام‌شده مواد اولیه و سربار، محدودیت‌های گسترده مصرف برق و گاز و همچنین کاهش نقدینگی شرکت‌ها به‌دلیل توزیع سود بالا اعلام شده است. مجموع این عوامل باعث کاهش تولید، فروش و در نتیجه کاهش درآمد عملیاتی و سودآوری شده است.

در ادامه این گزارش نشان میدهد، حاشیه سود خالص صنایع منتخب بازار سرمایه از ۱۴.۷ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۱۰.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته که معادل افت ۲۹ درصدی است. این شاخص در تابستان ۱۴۰۳ برابر با ۱۱.۸ درصد بود. همچنین حاشیه سود خالص صنایع منتخب در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار همان سال با افت ۷ درصدی مواجه شده است.