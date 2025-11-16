به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سرهنگ اسدبیگی با بیان اینکه سرقت خودرو در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش یافته است، افزود: ۸۵ درصد سارقان دستگیر شده بومی هستند و سن درصد بالایی از سارقان بین ۲۸ تا ۴۲ سال است.

او تأکید کرد: میزان وقوع سرقت خودرو هفت ماهه امسال در همدان ۱۲ درصد کاهش یافته در مقابل کشفیات نیز ۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس آگاهی استان همدان با بیان اینکه در این مدت زمان ۴۳۰ دستگاه خودروی سرقتی کشف و ضبط شد، تصریح کرد: ۶۵ درصد خودرو‌های به سرقت رفته پراید است زیرا که باز کردن در و سرقت این قبیل خودرو‌ها برای سارقان بسیار سهل و آسان است

سرهنگ اسدبیگی گفت: ۹۰ درصد سارقان خودروی دارای سابقه سرقت هستند و همچنین ۵۹ درصد سزقت‌ها در مرکز استان رخ داده است.

او افزود: برای پیشگیری از سرقت خودرو بهتر از وسیله نقلیه را به سیستم دردگیر، دستگاه مکان نما(جی.پی.اس)، قفل و زنجیر مناسب تجهیز کرد.