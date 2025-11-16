پخش زنده
امروز: -
وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی کاهش دید افقی را در جاده های مواصلاتی استان در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت دوشنبه عبور موج بارشی را نشان میدهد که طی امروز در اغلب مناطق استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط گاهی تندبادهای لحظهای و طی فردا در ارتفاعات شمال و شمال غرب و شمال شرق سبب رگبار پراکنده خواهد شد.
همچنین فردا دوشنبه در نوار جنوبی، نوار ساحلی و جادههای مواصلاتی جنوبی و تا حدودی مرکز استان شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق خواهیم بود.
شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق است. تا روز سه شنبه افزایش ۳ تا ۵ درجهای دما در سطح استان پیش بینی میشود.
وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی، کاهش دید افقی را از اواخر وقت یکشنبه تا اواسط وقت دوشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جادههای مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز، خرمشهر به اهواز خواهد شد.
در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۸.۲ و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۵.۲ و کمینه دمای ۱۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.