به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط وقت دوشنبه عبور موج بارشی را نشان می‌دهد که طی امروز در اغلب مناطق استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط گاهی تندباد‌های لحظه‌ای و طی فردا در ارتفاعات شمال و شمال غرب و شمال شرق سبب رگبار پراکنده خواهد شد.

همچنین فردا دوشنبه در نوار جنوبی، نوار ساحلی و جاده‌های مواصلاتی جنوبی و تا حدودی مرکز استان شاهد کاهش دید ناشی از مه یا مه رقیق خواهیم بود.

شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق است. تا روز سه شنبه افزایش ۳ تا ۵ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی، کاهش دید افقی را از اواخر وقت یکشنبه تا اواسط وقت دوشنبه در مناطق جنوبی و جنوب غربی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به شادگان، ماهشهر به آبادان و اهواز، خرمشهر به اهواز خواهد شد.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۲۸.۲ و دهدز با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۵.۲ و کمینه دمای ۱۷.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.