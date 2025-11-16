به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای سال اول قانون برنامه هفتم توسعه گفت: این جلسات یک زنگ هشدار و یک زنگ بیدارباش مجلس برای دولت بود.

وی افزود: بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای قانون برنامه توسط مجلس این پیام را به دولت داد که همیشه باید چتر نظارتی مجلس را بالای سر خود احساس کند و به هوش باشد.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس اظهار داشت: این جلسات این پیام را به دولت داد که آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برنامه باید همگی تدوین و اجرا شوند و نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت تقویت شود.

جوکار خاطرنشان کرد: تفاوت قانون برنامه هفتم با قوانین توسعه قبلی این است که در ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، نظارت سالیانه بر عملکرد دولت در اجرای برنامه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در قوانین پنج‌ساله توسعه قبلی، پس از پنج سال یک بررسی جامع و کلی در مورد عملکرد دولت انجام می‌شد و در مواردی همچون قانون برنامه ششم دیدیم که میزان اجرای قانون برنامه حدود سی درصد بود.

رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس اظهار داشت: پس از گذشت یک سال از آغاز اجرای قانون برنامه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی را مورد بررسی قرار دادند و گزارش آن به صحن مجلس ارائه شد و وزرا برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر شدند.