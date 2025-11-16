۵۰ پل در جاده های شهرستان خوروبیابانک با هدف هدایت روان‌آب‌ها، افزایش ایمنی تردد و کاهش خسارت پاک‌سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوروبیابانک می گوید: این طرح بخشی از برنامه مستمر پاک‌سازی و ایمن‌سازی ۴۵۰ دستگاه پل و بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی شهرستان است.

به گفته مهدی طاهری پاک‌سازی پل‌ها نقش مهمی در جلوگیری از آسیب سیلاب به زیرساخت‌ها و تسهیل تردد شهروندان دارد.

طاهری معتقد است این اقدام پیشگیرانه راهداری برای حفظ ایمنی راه‌ها و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی‌ها است.

29 فروردین امسال وزیر راه به دعوت نماینده مجلس این حوزه در منطقه حضور یافت و از نردیک مشکلات راه های شهرستان را بررسی کرد.

محور خور به طبس یکی از محورهای اصلی و جاده ترانزیتی و از محورهای مهم کریدور غرب به شرق است که ردیف ملی نیز دارد که در سالهای گذشته غفلت های فراوانی در خصوص این محور که ردیف ملی دارد نیز انجام شده است.خانم آزاد نماینده شهرستان های خورو بیابانک و نایین پیگیری حل مشکل این محور است .

محور خور- طبس به طول ۲۵۵ کیلومتر است که ۶۰ کیلومتر آن در دولت یازدهم، ۶۰ کیلومتر آن در دولت دوازدهم و ۳۵ کیلومتر آن از سال گذشته تاکنون به اتمام رسیده است. از این محور ۱۰۰ کیلومتر باقیمانده است که ۳۵ کیلومتر آن در استان اصفهان واقع شده و مابقی نیز در استان خراسان جنوبی واقع است.