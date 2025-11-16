مدیرکل هواشناسی اردبیل با اشاره به پدیده‌های جوی مورد انتظار، از احتمال بارش پراکنده باران و برف در نقاط مختلف استان در روز‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی روز شنبه گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اواخر وقت دوشنبه با فعالیت سامانه بارشی و به نسبت سرد، آسمان استان اردبیل بیشتر نیمه ابری تا ابری خواهد بود و دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: همچنین در بازه زمانی مورد اشاره در مناطقی از استان اردبیل بارش پراکنده باران گاهی به صورت رگبار موقتی پیش‌بینی می‌شود و تمرکز بارش‌ها بیشتر در نوار شرقی، دامنه کوهستان سبلان و بخش‌هایی از مناطق شمالی و مناطق جنوبی استان انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به پیش‌بینی بارش در ارتفاعات سبلان در پی کاهش نسبی دما، بیان کرد: با فعالیت سامانه ناپایدار جوی در روز یکشنبه (۲۵ آبان) در مناطق مرکزی و بخش‌هایی از جنوب استان وزش باد به نسبت شدید خواهیم داشت که در مناطق مستعد می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی شود.

کوهی عنوان کرد: شرایط جوی در استان اردبیل از روز سه‌شنبه ۲۷ آبان پایدار خواهد شد و تا پایان هفته آسمانی صاف برای استان پیش‌بینی می‌شود.