استاندار قزوین در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گفت: باید توجه ویژه ای به مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی داشت و آموزش و پرورش در این زمینه نقش موثری دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ نوذری حضور پررنگ‌تر آموزش و پرورش در این حوزه را را ضروری دانست و بر اهمیت اجرای مؤثر غربالگری تأکید کرد.

وی خواستار تشکیل تیمی از اعضای شورای هماهنگی برای طراحی راه‌حل‌های عملی شد.

نوذری به بررسی مناطق خاص از جمله مهرگان، به‌دلیل بافت اجتماعی متفاوت آن، اشاره کرد و گفت: باید راهکار‌های اساسی و عملی در جلسات آینده شورای هماهنگی ارائه شود تا بتوان به‌طور مؤثر به این مسائل پرداخت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: در حال حاضر ۱۵۱ مرکز درمان سوءمصرف مواد در استان فعال و تعداد این مراکز در حال افزایش است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی انصاری، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان هم گفت: در مقاطع ابتدایی و متوسطه، راهکار‌های مشاوره‌ای باید تقویت شوند تا دانش‌آموزان دارای مشکل شناسایی و حمایت شوند.

معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان همچنین بر لزوم تشکیل شورای آموزش و پرورش با حضور تمامی دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و نقش نظارتی این شورا در کیفیت آموزش را مورد بررسی قرار داد.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز قزوین هم گفت: ایجاد شور و نشاط در جامعه یکی از راهکار‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

مرتضی حواسی افزود: مهمترین رویداد فرهنگی جشنواره تئاتر استان با ۱۰ اثر برگزار خواهد شد که قطعاً تاثیر زیادی در ایجاد شور و نشاط در جامعه خواهد داشت.