رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت، توجه ویژه به افزایش بهره‌وری ضروری است.

به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، معاون برنامه ریزی و بهره وری ایمیدرو در مراسم افتتاحیه یازدهمین همایش جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی ایران که امروز آغاز بکار کرد، گفت: ۱۰۰ شرکت را در ۱۱ سال اخیر از نظر بهره وری بررسی کرده‌ایم و امسال نیز ۴۳ شرکت و برنامه هایشان در خصوص بهره وری را ارزیابی کردیم.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه گفت: اگر دنبال تحقق برنامه هفتم پیشرفت هستیم یکی از مهمترین برنامه‌های مورد توجه باید بهره وری باشد.

وی افزود: هزینه‌های تولید و انرژی در معدن و صنایع معدنی تنگاتنگ شده است و این امر از چالش پایین بودن تکنولوژی و نوسازی تجهیزات نشات گرفته لست.

سمیعی نژاد تصریح کرد: اگر این نوسازی انجام نشود بهره وری در این حلقه محقق نخواهد شد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: بخش عظیمی از معادن با ماشین آلات فرسوده کار می‌کنند که افزایش هزینه‌ها را به دنبال داشته و ما باید به دنبال نوسازی ماشین آلات باشیم.

سمیعی نژاد با بیان اینکه هوشمند سازی در معادن و اکتشاف بایدمورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: ضعف در اکتشاف اصولی و داده موجب شده با استخراج غیر بهینه رو‌به‌رو شویم و افزایش باطله در استخراج و بهره وری اتفاق بیافتد.

وی ادامه داد: یکپارچه سازی زنجیره تاثیر مستقیم بر بهره برداری دارد و کمبود سرمایه گذار در بخش تحقیق و توسعه در بین مدیران بنگاه‌ها دیده می‌شود.

سمیعی نژاد ادامه داد: بهبود بازیابی و کاهش باطله از مزایای یک سیستم تحقیق و توسعه خوب در بازار است.

در برنامه هفتم پیشرفت ۴.۵ درصد از ۱۳ درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده بخش معدن به حوزه بهره وری اختصاص داده شده است.