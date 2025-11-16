پخش زنده
امروز: -
برنامههای «مستند فرهنگ»، با نگاهی به زندگی و کارنامه هنری همایون ارشادی، مستند زندگی و سیر فکری علامه محمدتقی جعفری و نمایش رادیویی «بیدارگر خاوران»، با نگاهی به زندگی اقبال لاوری، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ در برنامه امروز «مستند فرهنگ»، که ساعت ۱۴،۳۰ پخش میشود، به زندگی و کارنامه زندهیاد همایون ارشادی، بازیگر میپردازد.
در این برنامه که به تهیهکنندگی حمیرا فراتی تولید شده است، زندگی هنری و شخصی همایون ارشادی از آغاز حضورش در فیلم «کاکادو» تا نقشآفرینی در آثار ماندگاری، چون «طعم گیلاس» عباس کیارستمی، «درخت گلابی» داریوش مهرجویی و تجربهی بینالمللی او در فیلم «بادبادکباز» ساخته مارک فورستر بازخوانی میشود.
در «مستند فرهنگ»، با مروری بر نگاه منتقدان جهانی از جمله درباره طبیعی بودن حیرتانگیز بازی او در «بادبادکباز»، سعی شده تصویری روشن از تأثیر این بازیگر در سینمای ایران و جهان ارائه شود.
همایون ارشادی متولد ۵ فروردین ۱۳۲۶ و درگذشته ۲۰ آبان ۱۴۰۴، در حافظه سینمای ایران به عنوان چهرهای آرام، صادق و بیتظاهر ثبت شد، بازیگری که صداقتش، مهمترین ابزار هنرش بود.
رادیو فرهنگ را روی موجافام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز بشنوید.
رادیو فرهنگ همچنین در مستندی به اندیشههای فلسفی و میراث علمی علامه جعفری، می پردازد.
این برنامه با رویکردی تحلیلی و روایتمحور، زندگانی و سیر فکری علامه محمدتقی جعفری، اندیشمند و فیلسوف نامدار ایرانی را از تولد تا آخرین آثارش مرور میکند.
در این مستند، بخشهایی از گفتوگوهای شاگردان، فرهیختگان و استادان برجستهای، چون پروفسور مهدی گلشنی، دکتر سید محسن فاطمی، دکتر محمدعلی ابوترابی، شهرام تقیزاده انصاری از شاگردان باسابقه علامه محمدتقی جعفری و دکتر هیسائه ناکانیشی (محقق ژاپنی) پخش میشود که هر یک به ابعاد فلسفی، علمی و اخلاقی شخصیت علامه جعفری، از جمله مباحث علم و دین، فلسفه و فیزیک، حیات معقول، و حقوق بشر در نگاه اسلامی میپردازند.
همچنین در قالب مستند-روایی، بخشهایی از زندگی علمی ایشان در نجف، قم، تبریز و تهران، مکاتبات با برتراند راسل، تعاملات با دکتر حسابی و دانشمندان غربی و شرقی و فعالیتهای بینالمللی ایشان در کنگرههای فلسفه اسلامی و گفتوگوی ادیان بازگو میشود.
این مستند ساعت۱۹:۳۰، روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
نمایش رادیویی «بیدارگر خاوران»، که زندگی و میراث اقبال لاهوری، شاعر و متفکر بزرگ برونمرز را با بازی جمعی از هنرمندان مطرح کشورمان روایت میکند، تا چهارشنبه ۲۸ آبان ادامه دارد.
این برنامه با نگاهی دراماتیک به زندگی محمد اقبال لاهوری شاعر ملی پاکستان، هرشب ساعت ۲۳ پخش میشود. علاقه شدید اقبال به فرهنگ ایرانی باعث شده برخی ملیگرایان او را «ایرانیترین غیرایرانی» یا «فردوسی برونمرز» بنامند.
این نمایش رادیویی به تهیهکنندگی مهدیه تقیزاده و کارگردانی مهدی نمینیمقدم، روایتی است که از سال ۱۸۷۷ آغاز میشود، روزهایی که هند در سیطرهی استعمار بریتانیاست و در خانهی شیخ نور محمد، کودکی به نام محمدچشم به جهان میگشاید. او در فضای سنتی مکتبخانه با علوم دینی پرورش مییابد، اما ذهن جستوجوگرش آرام نمیگیرد. همراهی استادش، سرآغاز سفری میشود از جغرافیای مکتب تا افقهای فلسفه و آزادی راهی که در نهایت از نوجوانی مجتهد، شاعری بیدارگر میسازد که زبان مردم خاور زمین را با اندیشههای تازه پیوند میدهد. در این نمایش شمسی صادقی گوینده اثر است و هنرمندانی همچون نورالدین جوادیان، محمدرضا قلمبر، امیر منوچهری، احمد لشینی، بهرام سرورینژاد، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، شیما جانقربان، محمد آقامحمدی، مجید حمزه، ایوب آقاخانی و مجتبی طباطبایی، نقش آفرینی کرده اند.