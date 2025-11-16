پخش زنده
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیام حیدری داور همدانی در بازیهای جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا در عربستان داوری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات جام ملتهای زیر ۲۳ آسیا ۲۰۲۶ - عربستان از ۱۶ تا ۲۴ ژانویه (۱۷ دی تا ۵ بهمن) به میزبانی عربستان در ریاض برگزار میشود.
با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا پیام حیدری به عنوان داور، علی احمدی و فرهاد فرهادپور به عنوان کمکهای وی برای قضاوت در این رقابتها انتخاب شدهاند.
همچنین حامد مؤمنی به عنوان مسئول هماهنگ کننده این رقابتها انتخاب شده است.
در این مسابقات تیم ملی فوتبال امید کشورمان در گروه ث (C) با تیمهای ازبکستان، کره جنوبی و لبنان به رقابت میپردازد.