وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان این که «اکنون درخواست برای مذاکره با ایران دوباره شروع شده است» تاکید کرد: ما الان چند ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه به لحاظ نیروی دفاعی قوی‌تر از قبل از ۲۳ خرداد هستیم، تمام توان ما بازسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» پس از سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم: تجاوز و دفاع» در پنلی که ریاست آن بر عهده «سید محمد کاظم سجادپور» یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان بود شرکت کرد و به برخی از سوالات پاسخ داد.

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره بینش خود درباره دیپلماسی و مذاکره گفت: حمله نظامی اخیر به ایران که به نوعی حمله به دیپلماسی بود، نشان داد که راهی جز دیپلماسی وجود ندارد. هیچ یک از اهداف اسراییل و آمریکا محقق نشد.

فناوری هرگز با بمباران از بین نخواهد رفت

وی افزود: یکی از اهداف آنها نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود. شاید تأسیسات نابود شود، اما فناوری هرگز با بمباران از بین نخواهد رفت. از طرفی اکنون درخواست برای مذاکره دوباره شروع شده است. این طبیعی است، زیرا اهداف آنها از طریق اقدام نظامی محقق نشد. مذاکره چارچوبی دارد.

این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از صحبت‌های خود افزود: ایران هرگز میز مذاکره را ترک نکرده و جمهوری اسلامی ایران همیشه برای مذاکره آماده است، اما همان طور که گفتم مذاکره داری چارچوبی است.

دیپلماسی همچنان می‌تواند زنده بماند

عراقچی گفت: ماهیچ گاه به مذاکره خیانت نکردیم بلکه طرف‌های مقابل بودند که به دیپلماسی خیانت کردند. به نظرم دیپلماسی همچنان می‌تواند زنده بماند و راهکار نهایی برای حل و فصل اختلافات باشد.

وی تأکید کرد: به باور من دیپلماسی می‌تواند زنده باشد. دیپلماسی آخرین راهکار است. اما دیپلماسی باید از چارچوب خود پیروی کند. جمهوری اسلامی ایران پایبند به راهکار مسالمت آمیز و گفت‌و‌گو به خصوص برای حل مسایل منطقه است.

فناوری هسته‌ای ایران همچنان باقی است

وزیر امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره تأثیر جنگ تحمیلی دوم بر غرور ملی ایران و تحول صورت گرفته در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: با توجه به تحرکات آغاز شده توسط ایران، آینده جمهوری اسلامی ایران را بسیار روشن می‌بینم. در واقعیت، ما توانستیم از یک جنگ بسیار شدید بگذریم. اهداف رژیم اسرائیل در این جنگ به هیچ وجه محقق نشد. در روز‌های اول جنگ آنها خواهان تسلیم بی قید و شرط ایران بودند و در روز‌های پایانی جنگ، خواستار آتش بس بی‌قید و شرط شدند. این تغییر به دلیل توانایی ایران بود. از همان روز اول جنگ، ایران توانست ظرف چند ساعت توانایی دفاعی خود را بازیابد و این توانایی هر روز گسترده‌تر شد. آسمان اسرائیل در اختیار موشک‌های ایران بود. ایران توانست با موفقیت این جنگ را پشت سر بگذارد.

وی افزود: فناوری هسته‌ای ایران همچنان باقی است. هر تأسیساتی که آسیب دیده می‌تواند دوباره ساخته شود.

به لحاظ نیروی دفاعی قوی‌تر از قبل از ۲۳ خرداد هستیم

عراقچی در ادامه گفت: ما الان چند ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه به لحاظ نیروی دفاعی قوی‌تر از قبل از ۲۳ خرداد هستیم، تمام توان ما بازسازی شده است و ما از این جنگ درس‌های زیادی یاد گرفتیم، نقاط ضعف و قوت خود و دشمن را به خوبی شناختیم و اگر اکنون جنگی تکرار شود بهتر و قویتر از گذشته قادر به دفاع هستیم و این آمادگی خود، مانع جنگ است.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه بر اساس یک محاسبه اشتباه دشمن صورت گرفت و آنها فکر می‌کردند که ایران قادر به دفاع از خود نیست و اکنون قوی‌تر از گذشته هستیم و این آمادگی برای جنگ مانع مهمی برای جلوگیری از وقوع جنگ مجدد است.

هیچ راهی جز دیپلماسی و استفاده از زبان کرامت و احترام برای حل مسائل با ایران وجود ندارد

عراقچی تصریح کرد: تحریم‌ها قطعا هزینه‌ها و آسیب‌هایی وارد کرده است، اما این تحریم‌ها هرگز باعث محدود شدن توانایی‌های ایران نشده و ایران توانایی عبور و حل این مشکلات را دارد. آمریکا و دیگران باید بدانند که برای حل مسائل با ایران هیچ راهی جز دیپلماسی و استفاده از زبان کرامت و احترام با مردم ایران وجود ندارد. همانطور که پیش از این از نشان دادیم، اگر با مردم ایران با زبان احترام و کرامت صحبت شود، مذاکرات موفقیت‌آمیز خواهد بود، اما اگر آنها از زبان دیگری استفاده کنند، ما نیز از زبان دیگری استفاده خواهیم کرد. اکنون با توجه به جنگ ۱۲ روزه و برجام، ما با ۲ تجربه رو‌به‌رو هستیم، در یکی، جهان موفقیت دیپلماسی را جشن گرفت و آمریکا به آن خیانت کرد و در دیگری، شاهد جنگ بودیم و ایران با همان زبان پاسخ آنها را داد. ایران برای هر ۲ مسیر آماده است.