کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد محلی با به کارگیری جوانان بومی در عرصه های صنعتی امکان پذیر است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید میدانی از مرکز تعمیر و بازسازی ماشینآلات تخصصی راهسازی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در زاهدان از نزدیک در جریان روند تعمیر و بازسازی انواع ماشینآلات تخصصی راهسازی قرار گرفت که با همت و تلاش جوانان متخصص و بومی استان انجام میپذیرد.
بیجار در این بازدید، مهارتآموزی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه را عاملی کلیدی و مهم در توسعه آتی استان خواند و بر لزوم پیوند هرچه بیشتر اینگونه مراکز تخصصی با مراکز آموزش فنی و حرفه ای تأکید کرد.
وی تصریح کرد: برای همگامی با شتاب پیشرفت تکنولوژی در جهان، ضروری است که نیروی انسانی ما همواره با جدیدترین فنون و مهارتهای روز آشنا و به آنها مجهز باشند.
استاندار با ابراز رضایت از کیفیت و دقت انجام شده در فرآیند تعمیر و بازسازی، این اقدام را گامی بزرگ و مؤثر در راستای صرفهجویی قابل توجه در منابع و بودجههای استانی؛ بهرهوری حداکثری از توان و ظرفیت ماشینآلات موجود؛ شتاببخشی و تسریع در اجرای طرح های عمرانی استان دانست.
استاندار خاطرنشان کرد: چنین اقداماتی نه تنها در بهینهسازی هزینهها نقش بسزایی دارد، بلکه با به کارگیری جوانان بومی به تقویت اقتصاد محلی و کاهش نرخ بیکاری نیز کمک شایانی میکند.