پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: بیش از ۷۶ درصد مشاغل متقاضی استفاده از قانون بازنشستگی پیشازموقع در استان سخت و زیانآور تشخیص داده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد خوشآیینه گفت: در هفت ماهه امسال، بیش از ۷۶ درصد مشاغل متقاضیان بهرهمندی از قانون بازنشستگی پیشازموقع در خراسان شمالی، سخت و زیانآور تشخیص داده شدهاند.
وی افزود: دو هزار و ۵۳۸ عنوان شغل در قالب ۴۵۵ درخواست از سوی متقاضیان واجد شرایط در سامانه مشاغل سخت و زیانآور ثبت شده است.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی ادامه داد: از این تعداد، هزار و ۹۴۵ عنوان شغل پس از بررسی در کمیتههای بدوی و تجدیدنظر، معادل حدود ۷۶.۷۶ درصد، به عنوان مشاغل سخت و زیانآور تأیید شده است.
خوشآیینه تصریح کرد: کارفرمایان کارگاههایی که برخی از مشاغل آنها در کمیتههای استانی بهصورت قطعی سخت و زیانآور شناخته شده، موظف هستند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ رأی کمیته نسبت به ایمنسازی محیط کار بر اساس استانداردهای مصوب اقدام کنند.
وی گفت: اجرای این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، حفظ سلامت شاغلان و بهرهمندی صحیحتر کارگران از مزایای قانون بازنشستگی پیشازموقع انجام میشود.