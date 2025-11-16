پخش زنده
بر اساس اعلام نتایج آماری شش ماهه اول طرح ملی آمایش امید نرخ باروری کلی استان در سال گذشته ۱.۴۷ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس گروه جوانی جمعیت و سلامت باروری معاونت بهداشت و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر این اساس از میانگین کشوری پایینتر هستیم و این در حالی است که هدف نرخ باروری کلی یک جامعه برای بقای نسلها حداقل ۲.۱ است.
دکتر طیبه احمدزاده بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ نرخ باروری شهرستانهای استان، بر اساس هدف تعیین شده مطلوب نبوده است.
وی در خصوص تغییرات تعداد موالید سالانه استان گفت: بر اساس زیج حیاتی مرکز بهداشت استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ تولد زنده کمتر داشتهایم.
احمدزاده ادامه داد: بزرگترین گروههای سنی زنان واجد شرایط فرزند آوری در استان به ترتیب ۳۵ تا ۳۹ سال (۲۳ درصد) - ۳۰ تا ۳۴ سال (۱۹.۵ درصد) -و ۴۰ تا ۴۴ سال (۱۸.۸ درصد) هستند که برنامههای جمعیت بیشتر با تمرکز روی این گروهها باید انجام شود و آنها به فرزند آوری تشویق شوند.
وی ادامه داد: شهرستان عسلویه گروههای سنی جوانتر، از زنان واجد شرایط را به خود اختصاص داده و این در حالی است که در شهرستانهای دشتی، دیلم و بوشهر، زنان متأهل واجد شرایط، در سنین بالاتری قرار دارند.
احمدزاده افزود: ۲۰.۶ درصد زنان متأهل استان تک فرزند هستند و این در حالی است که شهرستانهای بوشهر، کنگان و جم بیشترین آمار تکفرزندی را به خود اختصاص دادهاند. همچنین ۳۲ درصد این زنان ۲ فرزندی، ۱۹ درصد ۳ فرزندی و ۷.۷ درصد ۴ فرزند و بیشتر هستند.
وی گفت: شناسایی زنان نابارور در آمار ۶ ماهه آمایش امید بسیار کم است و با توجه به شیوع ۲۰ درصدی ناباروری در کشور، فقط حدود ۲ درصد شناسایی صورت گرفته است و این جمعیت باید در آمار فصل سوم آمایش امید اصلاح شود.