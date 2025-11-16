به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه دولت به اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: وظیفه دولت طبق قانون این است که نیاز سفره مردم را تأمین کند. کالابرگ یک تکلیف قانونی است و امروز این تکلیف باید با سرعت اجرایی شود.

نماینده «مشهد و کلات» تأکید کرد: نرخ کالا‌ها باید بر اساس نرخ ثابت و مشخصی به دست مردم برسد و دغدغه‌ای که نسبت به کالا‌های اساسی مردم در ۱۱ مورد وجود دارد، باید حتماً برطرف شود. همچنین اولویت اول دولت معیشت مردم است و مجلس نیز روی این موضوع تأکید بسیار دارد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این کمیسیون پرونده ویژه‌ای برای پیگیری موضوع کالابرگ دارد؛ لذا ما با وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه و تمامی مجموعه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، مسئله را پیگیری مستمر می‌کنیم تا اجرای طرح تسریع شود.

رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: اگر در این زمینه کسی کم‌کاری کند، کم‌کاری او با سفره مردم قابل بخشش نیست. این موضوع از اولویت‌های نظارتی مجلس است و انتظار داریم دولت با جدیت و سرعت آن را به سرانجام برساند.