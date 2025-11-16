پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی ، دبیر و اعضای هیئت داوران سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در متن این حکم انتصاب آمده است:
نظر به توانمندی مدیریتی، سوابق درخشان علمی و پژوهشی و تجارب ارزنده جنابعالی در برگزاری برنامههای ملی علم و فناوری، همچنین به دلیل جایگاه موثر جشنواره بینالمللی خوارزمی در معرفی برترین طرحهای علمی و فناورانه در سطح ملی و جهانی و قدردانی از آنها، به موجب این حکم به عنوان دبیر و عضو هیئت داوران سیو نهمین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی منصوب میشوید.
انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال، بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رعایت دقت، عدالت و بیطرفی علمی در هدایت روند داوری و انتخاب طرحهای برتر با همیاری موثر اعضای هیئت داوران، دستگاههای اجرایی و مراکز علمی کشور موجبات اعتلای هرچه بیشتر جشنواره خوارزمی و تقویت جایگاه ایران را در عرصه دیپلماسی علمی بینالمللی فراهم آورید.
تندرستی و توفیق روزافزون جناب عالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.
همچنین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی ، ترکیب هیئت داوران سیونهمین جشنواره بینالمللی خوارزمی را اعلام و اعضای این هیأت برای داوری آثار و طرحهای برگزیده منصوب شدند.
این ترکیب شامل جمعی از استادان برجسته دانشگاه، پژوهشگران بنام و صاحبنظران حوزههای گوناگون علم و فناوری کشور است.
بر اساس حکم صادره، اعضای هیأت داوران این دوره عبارتاند از:
دکتر علیرضا عشوری
دکتر بیژن وثوقی وحدت
دکتر محمدنبی شهیکیتاش
دکتر محمدعلی اردکانی
دکتر محمدرضا صعودی
دکتر رضا فرجیدانا
دکتر علی خیرالدین
دکتر سعید بلالایی
دکتر مصطفی رحیمنژاد نجارکلایی
دکتر رحمت ستوده قرهباغ
دکتر حمید لطیفی
دکتر حسین کریمی
دکتر حسین سرپولکی
دکتر جعفرصادق مقدس
دکتر پیمان صالحی
دکتر علی اکبر افضلیان
دکتر علیرضا اللهیاری
دکتر فخرالدین اشرفیزاده
دکتر ابراهیمزاده موسوی
دکتر مجتبی صدیقی
جشنواره بینالمللی خوارزمی بهعنوان معتبرترین رویداد علمی کشور، با هدف شناسایی و تقدیر از پژوهشهای نوآورانه، دستاوردهای فناورانه و طرحهای کاربردی در سطح ملی و بینالمللی برگزار میشود.
یادآور می شود ، این جشنواره از سال ۱۳۶۶ تاکنون نقش مهمی در تقویت جریان پژوهش و توسعه فناوری در کشور داشته است.