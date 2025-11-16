پخش زنده
کارگاه دوره آموزشی مسیر معلمی با هدف اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دامغان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد یعقوبی مسئول سازمان بسیج فرهنگیان استان سمنان در این دوره آموزشی گفت : گفتمان سازی ، آشنا سازی معلمان با مبانی نظری سند برای آماده سازی معلمان برای نقش آفرینی تحولی در نظام تعلیم و تربیت از محورهای این دوره است.
وی گفت: در این دوره ۲ روزه کارشناسان در خصوص ضرورت تحول چیستی و چگونگی تربیت، سند تحول، الگوی مفهومی مدرسه تراز سند تحول و چگونه نقش آفرینی معلم در اجرای سند آموزشهای لازم ارائه شده است
در این دوره ۳۰۰ نفر از معلمان شرکت کردند