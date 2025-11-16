پخش زنده
فرماندار درگزین بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای مسکن و لزوم تعیین تکلیف متقاضیان و زمینهای طرحهای ملی و جوانی جمعیت در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد سلطانی ابراهیمیان در نشست شورای مسکن این شهرستان با بیان اینکه تعدادی از متقاضیان مسکن ملی پاسخگو نیستند، دستور داد تا برای ۱۵ درصد از این افراد که پیگیر پروانههای ساختمانی خود نیستند، اظهارنامه و پیامک ارسال شود تا در صورت عدم پاسخ، از طرح خارج شوند.
او با اشاره به مشکلات برخی طرحهای مسکنی در گذشته، تاکید کرد: زیرساختها باید به موقع ایجاد شود تا شاهد اعتراضات بعدی نباشیم.
سلطانی ابراهیمیان با اشاره به قرعهکشی مسکن فرهنگیان، ایثارگران و طرح جوانی جمعیت، تصریح کرد: قرعهکشی برای متقاضیانی که مبالغ را واریز کردهاند، باید حداکثر در مدت یک هفته انجام شود و به سایرین نیز ۲۰ روز فرصت داده شود.
فرماندار درگزین با اشاره به نیاز ۲۰ هکتاری زمین برای طرح جوانی جمعیت، از مسئولان مربوطه خواست تا پیگیر ˈتبصره یک ماده یکˈ برای تغییر کاربری اراضی باشند و با مالکان جلسه برگزار کنند.
این مسئول تصریح کرد: موافقت مالکان برای تغییر کاربری باید مشروط به دریافت مجوزهای لازم باشد.
سلطانی ابراهیمیان با تاکید بر لزوم ایجاد زیرساختها در طرحهای مسکنی از سوی دستگاههای خدماترسان، هشدار داد: عدم ایجاد به موقع زیرساختها رضایتمندی ایجاد نمیکند، بلکه موجب اعتراض میشود.
او از مسئولان خواست با هماهنگی و پیگیری بیشتر، مانع از بروز مشکلات بعدی در طرحهای مسکنی شوند.