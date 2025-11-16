به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ صداوسیما - استان مرکزی (شبکه آفتاب) از طریق برگزاری آزمون، نیرو جذب می‌کند.

عنوان‌های شغلی: صیانت رسانه، مهندسی امنیت و سایبری، انتقال و انتشار، کاردان صدا و تصویر، مهندس تاسیسات، مهندس نرم افزار، صدابردار، کارشناس مالی، کارشناس حقوقی و کارگر امور حرفه‌ای در همه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا.

فرصت ثبت نام: تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴؛

تاریخ برگزاری آزمون: دی ۱۴۰۴؛

برای آگاهی بیشتر و ثبت‌نام به نشانی JOBREGISTER.IR مراجعه شود.