به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل مدیریت بحران استان در این نشست به تشریح دستورالعمل خدمات اضطراری و مقابله با حوادث فصل سرما پرداخت و گفت: دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها باید با مطالعه دقیق دستورالعمل‌ها و برنامه‌ریزی منسجم، آمادگی کامل برای مدیریت بارش‌ها، سرمازدگی، لغزندگی راه‌ها و حوادث ناشی از آن داشته باشند.

در ادامه این نشست به هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با بحران‌های احتمالی، آمادگی کامل ماشین‌آلات راهداری و تجهیزات امدادی، نظارت دهیاران بر مسیل‌ها، راه‌های دسترسی و نقاط حادثه‌خیز روستاها، و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و سریع در زمان وقوع بحران مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد دهیاری‌ها ضمن برگزاری جلسات داخلی، نسبت به بررسی نقاط آسیب‌پذیر روستاها، پاکسازی مسیل‌ها، کنترل انهار و آماده‌سازی تجهیزات اقدام کرده و گزارش‌های دوره‌ای به بخشداری مرکزی ارسال کنند.